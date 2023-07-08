بزيارة مفاجئة لسجن نساء المركزي في بغداد .. وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين (فيديو)

شفق نيوز/ وجه وزير العدل خالد شواني، يوم السبت، بإعفاء معاون مدير سجن النساء المركزي ومدير الشؤون الداخلية وإحالتهما الى التحقيق وذلك لعدم التزامهم بالدوام المقرر لهم وتقصيرهم في اداء واجباتهم الوظيفية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال زيارته الميدانية المفاجئة اليوم، تفقد الوزير القواطع السجنية في سجن النساء المركزي للاطلاع على أحوال النزيلات من جميع الجوانب الإنسانية والصحية والتأهيلية التي دأبت الوزارة على تطبيقها في جميع السجون الإصلاحية وفق المعايير الدولية الخاصة لحقوق الإنسان.

ونقل البيان عن شواني قوله، إن الوزارة تعمل على الايفاء بالتزاماتها في تحسين الظروف الانسانية داخل السجون بما ينسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.