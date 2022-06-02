بزيادة حصص الوقود واعتماد البديل.. ديالى تنهي إضراب المولدات الأهلية

شفق نيوز / أعلنت محافظة ديالى، يوم الخميس، انتهاء أزمة إضراب المولدات الأهلية في بعض المناطق بزيادة حصص الوقود بنسبة 50% واعتماد وقود بديل لتجاوز الأزمة الكهربائية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده المحافظ مثنى التميمي، في مبنى مديرية الكهرباء، بحضور مدراء الكهرباء والمنتجات النفطية ورؤوساء الوحدات الإدارية ورابطة أصحاب المولدات الأهلية، لإنهاء إضراب المولدات والعمل بخطة جديدة.

وقال التميمي، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "طلباً مشتركاً بين المحافظين، قُدم إلى وزير النفط خلال اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات بزيادة حصص وقود المولدات الأهلية، وتمت موافقة وزارة النفط على زيادة حصص الوقود (الكاز) بنسبة 50%، إلى جانب اعتماد مواد وقودية بديلة".

وأضاف أن "ضغطاً كبيراً على المولدات الأهلية في ديالى، بعد خفض حصة ديالى من الكهرباء من 800 ميغاواط إلى 500 ميكاواط، وهو ظلم كبير بحق المحافظة".

بدوره، أكد قائممقام بعقوبة، عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر أثمر عن "إقرار خطة لزيادة حصص الوقود (الكاز) من 10 إلى 20 لتر لكل KV واعتماد (الإسفلت المؤكسد) القريب من مادة الكاز بنسبة 90% لتشغيل المولدات وبسعر 400 دينار للتر الواحد للراغبين باعتماده وفق آليات وضوابط عممت على رؤساء الوحدات الإدارية".

ولفت الحيالي، خلال حديثه للوكالة، إلى "تحديد ساعات تشغيل المولدات من 12 ظهرا لغاية 4 فجرا و24 ساعة تشغيل للخطوط الذهبية بالاتفاق بين الأهالي وأصحاب المولدات على بدل الاشتراك الشهري".

وفي وقت سابق، أضرب أصحاب المولدات الأهلية في بعض مناطق ديالى عن التشغيل بسبب قلة الوقود المجهز من وزارة النفط والمطالبة برفع سعر الاشتراك الشهري لتأمين الوقود اللازم للتشغيل.

وهدد أصحاب المولدات الأهلية في ديالى بإضراب شامل مطلع الشهر الجاري، بسبب قرارات وزارة النفط "استبدال وقود الكاز بالنفط الأسود وعدم تجهيز المولدات بحصص الوقود المقررة".