بريطانيا تطلع على مشاريع الكهرباء والماء في طوزخورماتو

شفق نيوز/ إطلع السفير البريطاني لدى العراق ستيفين هيتشين، يوم الثلاثاء، على مشاريع الكهرباء والماء في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن قائممقامية طوزخورماتو ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السفير هيتشين والوفد الأممي الإنمائي المرافق له حطّ رحاله في قضاء طوزخورماتو وتحديدا في ناحية ينكجة غرب القضاء للإطلاع على مشاريع الكهرباء والماء والوقوف على مدى جاهزيتها وتوفير مايناسب الحاجة الفعلية لها".

واوضح البيان، "الوفد البريطاني والادارة المحلية في طوزخورماتو تجولا في أزقة وأحياء القضاء في ظل التوجيهات المركزية وحكومة المحافظة بتوظيف الجهد الخدمي في جميع قطاعاتها".

وتابع البيان، أن "مشروع ماء طوز كفري الموحد كان محطة للنقاشات التي تخص هذا المشروع بحضور مديري الكهرباء والماء ومعنيين آخرين، بعدها تبلورت الأحاديث حول المطالب التالية التي قدمها قائممقام القضاء للسفير وهي تأهيل الدوائر الخدمية في القضاء لتتناسب مع الكثافة السكانية لها والمكانة التي تتمتع بها".

وأكدت الإدارة المحلية على "ضرورة توفير الدعم الفني واللوجستي لدوائر الكهرباء والماء والمجاري والصحة والتربية والإتصالات والزراعة بما ينسجم وحجم إتصالها وتواصلها مع المواطنين، وتوجيه الجهد الأممي نحو قطاع الخدمات كونها تعاني الأمرين نتيجة ضعف الدعم لها من الآليات الخفيفة والثقيلة ولمختلف التخصصات".

كما ناقش الجانبان، "تفعيل المذكرات السابقة مع الجانب الأممي فيما يخص بناء مجمعات المياه والطاقة الكهربائية والتربية والتعليم على أساس الحاجة الفعلية لها في القضاء، وتأهيل الملاكات الإدارية والفنية العاملة في الدوائر والمؤسسات الحكومية بشكل سليم بما يتوافق والعمل الوظيفي أو التخصص العام للنهوض بالأفراد وفق أسس مهنية، اضافة الى "تأهيل أقسام الدوائر الخدمية المهمة ودعم الملاكات الإدارية والفنية بدورات تناسب مؤهلاتهم".