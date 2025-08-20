بريطانيا تضيق الخناق على المهاجرين العراقيين باتفاق جديد مع بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، انها ابرمت اتفاقاً جديداً مع العراق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين في إطار خطوات أوسع للحد من الهجرة.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، سوف يؤسس الاتفاق الذي وقّعه وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس مع الجانب العراقي لعملية رسمية لإعادة العراقيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة وليس لهم الحق في الإقامة بالبلاد.

وكتب جارفيس في منشور على صفحته تابعته وكالة شفق نيوز، أن "اتفاقية الهجرة الجديدة تعزز قوة الشراكة بين المملكة المتحدة والعراق، ومن خلال العمل المشترك في قضايا الأمن والهجرة، نقوم ببناء علاقات أوثق والتصدي للتحديات المشتركة مثل الجريمة المنظمة الخطيرة والهجرة غير النظامية".

ويأتي ذلك بعد اتفاق بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل مليون و77 ألف دولار جرى توقيعه مع بغداد العام الماضي لمساعدة البلاد في القضاء على شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وافق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تعزيز التعاون بشأن الهجرة.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، فإنه منذ الاتفاقيات السابقة، انخفض عدد العراقيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بالقوارب الصغيرة، ويعد اتفاق إعادة المهاجرين غير الشرعيين الأحدث في إطار سياسات لندن لوقف عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.