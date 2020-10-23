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بريطانيا تسلم العراق 5000 قطعة أثرية مطلع العام المقبل والكاظمي يطلع عليها

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-23T09:21:03+0000
بريطانيا تسلم العراق 5000 قطعة أثرية مطلع العام المقبل والكاظمي يطلع عليها

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، المتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارته الحالية الى بريطانيا.

واطلع الكاظمي على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها الى العراق رسميا مطلع العام المقبل، حسب بيان صارد عن مكتبه الاعلامي.

ويُقدر عدد القطع الأثرية المعدة للتسليم الى الحكومة العراقية ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، والتي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الحالي.

كما ستتسلم الحكومة العراقية قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة، وتمكن العراق مؤخرا من استعادتها.

يشار الى ان الاثار العراقية تعرضت الى النهب والسرقة والتدمير ابان اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تُقدر بثلثي مساحة البلاد في اواسط عام 2014.

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