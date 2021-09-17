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بريطانيا تحكم بالسجن والترحيل على عراقي اغتصب فتاة بعد أن أفقدها الوعي

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-17T07:03:32+0000
بريطانيا تحكم بالسجن والترحيل على عراقي اغتصب فتاة بعد أن أفقدها الوعي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات على طالب لجوء عراقي إضافة إلى ترحيله للعراق بعد إنهاء عقوبته، وذلك بعدما أفقد فتاة وعيها وشرع في اغتصابها في حديقة عامة قبل أن يوقفه المسؤول عن كاميرات المراقبة في الحديقة.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أن ريتشارد أرنولد، عامل كاميرات المراقبة، انتبه للمتهم تركي التركي (26 عاما) وهو يجر المجني عليها (24 عاما) وهي فاقدة للوعي إلى مقعد حديقة عامة ليصرخ به محذرا عبر مكبر الصوت "ابتعد عنها إنها في حالة سكر"، مضيفا أنه اتصل بالشرطة.

وتعتقد الشرطة أن المتهم أعطى المجني عليها مخدرا وقدم لها زجاجتين من المشروبات الروحية الأمر الذي أفقدها الوعي، حتى لم تدرك الضحية أنها تعرضت للاغتصاب في اليوم التالي إلا بعد أن أجرت الشرطة مقابلة معها، ومن جانبها رفضت مشاهدة كاميرات المراقبة "خوفا من الصدمة"، وفقا للصحفية.

وأقرت المحكمة بتسجيل المتهم كمعتد جنسي مدى الحياة.

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