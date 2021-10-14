الشتاء يطرق أبواب العراقيين بأجواء "اوروبية"

شفق نيوز/ توقع راصدون جويون عراقيون، يوم الخميس، انخفاضاً تدريجياً بدرجات الحرارة في المدن العراقية بفارق إلى مادون 14 درجة مئوية.

وقال الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستشهد دخول أول موجة باردة تبدأ منتصف الأسبوع القادم تؤدي إلى إنخفاض كبير"، مبيناً أن "درجات الحرارة ستشهد تراجعا بفارق سبعة درجات مئوية تدريجياً بدءاً من يوم الاثنين المقبل".

وأضاف الزيادي، أن " التوقعات تشير إلى أن الكتلة الهوائية ستتعمق نهاية الأسبوع المقبل بشكل ملموس لتشكل تراجعاً آخراً بهبوط وتدني الحرارة"، مشيراً "سنعيش أجواء شبه شتوية خصوصاً ساعات المساء".

وتابع، أن "هذه التطورات الجوية ستؤدي إلى تسجيل معدلات حرارة لأول مرة تبلغ فيها الدرجات في العشرينيات وسط البلاد، فيما ستكون الصغرى دون 14 مئوية وسط وجنوب البلاد".

من جانبه، قال الراصد الجوي صادق عطيه، في منشور له عبر حسابه فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هناك بداية لموسم البرودة في شمال ووسط وغرب البلاد، متوقعاً انخفاض متوقع بدرجات الحرارة يشمل كل مدن البلاد، وفوارق الحرارة تصل لـ 9 درجات مئوية عن هذا اليوم .

وأضاف أن برودة الشتاء تطرق الابواب تدريجياً، حيث من المتوقع أن ‏تندفع كتلة هوائية بارده قادمة من اوروبا باتجاه العراق والمنطقة، ينتج عنها رياح نشطة بداية الاسبوع المقبل.

وبين أنه "بعد تقدم الكتلة تدريجياً منتصف الاسبوع المقبل او نهايته سيبدأ تأثيرها الفعل، فتكون الاجواء (شبه شتويه) تميل للبرودة خلال ساعات المساء والفجر في كافة المدن ومعتدلة نهارا".

وتابع، "سيكون الانخفاض واضحا في وسط وغرب وشمال البلاد، وسيشمل ايضاً ولكن بصورة اقل، مدن الجنوب"، مشيراً إلى أن "جميع المدن ستودع الاجواء الحارة نهائياً".

وأوضح أن "فوارق انخفاض درجات الحرارة مابين اليوم ونهاية الاسبوع المقبل ستكون مابين 6-9 درجات مئوية".