سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

برهم صالح في قمة المناخ: العراق يتجه لدعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-12T18:02:10+0000
برهم صالح في قمة المناخ: العراق يتجه لدعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة

شفق نيوز/ اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، عن توجه العراق نحو الشروع بحقبة جديدة ونقلة نوعيةٍ تُبنى على التنوع الاقتصادي ودعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة.

وقال صالح في قمة طموح المناخ 2020، إن "العراق يتجه ايضا نحو الدخول في اسواق الكربون ورفع صمود تكييف المناطق والمجتمعات الهشة والمعرضة الى التغيرات المُناخية".

واضاف أن "الحقبة المقبلة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية تدعم مساندة الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المُناخي".

وتابع صالح، "استجابة سريعة لانضمام البلد الى اتفاق باريس للمناخ، شرع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC والتي تُعد السياسة العليا لعمل التغيرات المُناخية في البلد و تؤسس للاقتصاد الاخضر الساند بين عامي 2020 و 2030".

related

صالح يوجه بادراج فقرة في الموازنة لدعم شريحة "عززت الديمقراطية"

Date: 2019-07-14 13:56:19
صالح يوجه بادراج فقرة في الموازنة لدعم شريحة "عززت الديمقراطية"

الاعلام الرقمي يحذر من "احتيال" جديد في تزييف حسابات تويتر

Date: 2020-02-19 21:36:40
الاعلام الرقمي يحذر من "احتيال" جديد في تزييف حسابات تويتر