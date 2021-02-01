سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برنامج اسرائيلي لتطوير المهارات وإطلاق المشاريع بمشاركة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-01T10:51:10+0000
برنامج اسرائيلي لتطوير المهارات وإطلاق المشاريع بمشاركة عراقية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية إن شباناً من دول عربية عدة، بينهم من العراق، يشاركون أسبوعيا في برنامج تدريب اسرائيلي مخصص لتطوير مهارات إطلاق المشاريع والمبادرات عبر السوشيال ميديا.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن مشاركين من العراق وسوريا والسعودية وليبيا وتونس ومصر والمغرب والأردن وغزة ومناطق السلطة الفلسطينية، يشاركون في "برنامج Starting-Up Together" (نبدأ معا)، المخصص لإطلاق مبادرات في عالم التكنولوجيا ويتلقون إرشادات ويتعلمون وسائل لتطبيق "أحلامهم" وذلك من خلال ورشات اجتماع عبر تطبيق "زووم".

وتشارك شخصيات اسرائيلية رائدة في هذا الميدان في هذه الورش، وهم يعملون في مجالات صناعات الابتكار الاسرائيلية.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية الى انه من بين البرامج التي يتم العمل عليها، مشروع لتعزيز فهم وقبول وتغيير السلوك تجاه مجتمع (LGBTQ) من الشباب والبالغين في العالم العربي.

وهناك ايضا تدريب لربط الأطفال من مختلف الجماعات العرقية من خلال نشاطات مشتركة، وانشاء متحف طبيعي اقليمي الى جانب مشاريع اخرى.

ويقوم بتقديم الإرشادات والتوجيه، اسرائيليون وفلسطينيون ايضا. وبحسب الصحيفة، فإن 40% من المشاركين في البرنامج هن من النساء. ويقدم البرنامج ارشادات للتعامل مع كل محطات ابتكار مشاريع جديدة بما في ذلك الابحاث حول التسويق، واعداد خطة عمل ونموذج عمل، وتطوير وربط شركاء ومستثمرين محتملين من اسرائيل ومن ارجاء العالم.

والبرنامج اعد بالتعاون مع "معهد بيريز للسلام والابتكار" ومركز "ايباي للتطوير الاسرائيلي" ومركز "سمارت سيتيز" في جامعة بار-ايلان الاسرائيلية. والبرنامح ممول من "صندوق ادموند دي روتشيلد" في اسرائيل.

ولم تقدم الصحيفة الاسرائيلية تفاصيل اضافية لا عن المشاركين أو هوياتهم.

related

التربية ترد على أنباء احتساب السنة الدراسية عدم رسوب

Date: 2019-12-17 19:14:59
التربية ترد على أنباء احتساب السنة الدراسية عدم رسوب

حقيقة إصابة الحلبوسي بفيروس كورونا وحجره في عمّان

Date: 2020-06-28 16:29:55
حقيقة إصابة الحلبوسي بفيروس كورونا وحجره في عمّان

محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

Date: 2020-06-14 12:01:16
محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

حجر منطقة اقصى جنوب العراق بعد 8 إصابات بكورونا

Date: 2020-05-30 11:24:02
حجر منطقة اقصى جنوب العراق بعد 8 إصابات بكورونا

63 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

Date: 2020-05-07 18:49:53
63 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

الصحة العراقية تؤكد تسجيل اصابة لايراني بالنجف بفيروس كورونا

Date: 2020-02-24 12:41:25
الصحة العراقية تؤكد تسجيل اصابة لايراني بالنجف بفيروس كورونا

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون لدينا مشكلة مع كورونا.. انتظروا ما سيحصل بخمس دول بينها العراق

Date: 2020-04-01 10:18:04
دبلوماسي أمريكي: تعتقدون لدينا مشكلة مع كورونا.. انتظروا ما سيحصل بخمس دول بينها العراق

كورونا يوقف الخدمات القنصلية العراقية لمدة أسبوع

Date: 2020-02-29 20:11:49
كورونا يوقف الخدمات القنصلية العراقية لمدة أسبوع