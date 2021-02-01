برنامج اسرائيلي لتطوير المهارات وإطلاق المشاريع بمشاركة عراقية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة " جيروزاليم بوست " الاسرائيلية إن شباناً من دول عربية عدة، بينهم من العراق، يشاركون أسبوعيا في برنامج تدريب اسرائيلي مخصص لتطوير مهارات إطلاق المشاريع والمبادرات عبر السوشيال ميديا.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن مشاركين من العراق وسوريا والسعودية وليبيا وتونس ومصر والمغرب والأردن وغزة ومناطق السلطة الفلسطينية، يشاركون في "برنامج Starting-Up Together" (نبدأ معا)، المخصص لإطلاق مبادرات في عالم التكنولوجيا ويتلقون إرشادات ويتعلمون وسائل لتطبيق "أحلامهم" وذلك من خلال ورشات اجتماع عبر تطبيق "زووم".

وتشارك شخصيات اسرائيلية رائدة في هذا الميدان في هذه الورش، وهم يعملون في مجالات صناعات الابتكار الاسرائيلية.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية الى انه من بين البرامج التي يتم العمل عليها، مشروع لتعزيز فهم وقبول وتغيير السلوك تجاه مجتمع (LGBTQ) من الشباب والبالغين في العالم العربي.

وهناك ايضا تدريب لربط الأطفال من مختلف الجماعات العرقية من خلال نشاطات مشتركة، وانشاء متحف طبيعي اقليمي الى جانب مشاريع اخرى.

ويقوم بتقديم الإرشادات والتوجيه، اسرائيليون وفلسطينيون ايضا. وبحسب الصحيفة، فإن 40% من المشاركين في البرنامج هن من النساء. ويقدم البرنامج ارشادات للتعامل مع كل محطات ابتكار مشاريع جديدة بما في ذلك الابحاث حول التسويق، واعداد خطة عمل ونموذج عمل، وتطوير وربط شركاء ومستثمرين محتملين من اسرائيل ومن ارجاء العالم.

والبرنامج اعد بالتعاون مع "معهد بيريز للسلام والابتكار" ومركز "ايباي للتطوير الاسرائيلي" ومركز "سمارت سيتيز" في جامعة بار-ايلان الاسرائيلية. والبرنامح ممول من "صندوق ادموند دي روتشيلد" في اسرائيل.

ولم تقدم الصحيفة الاسرائيلية تفاصيل اضافية لا عن المشاركين أو هوياتهم.