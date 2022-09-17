برلماني يؤشر توقف مشروع الكابل الضوئي في العراق لأسباب مجهولة 

شفق نيوز/ دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، الى ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع الكابل الضوئي في العراق بعد توقفه لأسباب غير معلومة، عادا اياه الحل في إنهاء معاناة العراقيين مع ضعف خدمة الانترنت.

وقال عليوي، لوكالة شفق نيوز، ان "العراقيين يعانون كثيرا من ضعف خدمة الانترنيت المقدمة لهم، ولهذا يجب الإسراع بإنجاز المشروع الوطني للكابل الضوئي في العراق"، مشيرا الى "توقفه لأسباب غير معلومة".

وأضاف عليوي، أن هذا المشروع سوف يقدم خدمة أفضل للمواطنين"، مطالبا "الجهات ذات العلاقة بكشف أسباب توقف مشروع الكيبل الضوئي في العراق".

وتابع، "نحن خلال الأيام المقبلة، سيكون لنا تحرك على هذه الجهات لمعرفة الأسباب"، مشددا ضرورة "الدفع بإكمال هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في تحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم المشروع الوطني للإنترنت، مصطفى سعدون، لوكالة شفق نيوز، وجود أطراف أسماها بـ"المجهولة" تعرقل وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل.