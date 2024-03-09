برلماني ينتقد نقابة الصحفيين العراقيين ويصفها بـ"رأس هرم الروتين"

شفق نيوز/ دعا برلماني عراقي، يوم الاثنين، نقابة الصحفيين إلى إعادة النظر في ضوابط عدها "سبباً في تقييد تجديد الهويات الصحفية".

وقال كريم عليوي المحمداوي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "للاسف الشديد فان هناك ضوابط أصدرتها نقابة الصحفيين العراقيين كانت سببا في حرمان العديد من الصحفيين من تجديد هوياتهم الصحفية في وقت كان الجميع يتوقع ان تكون نقابة الصحفيين وفقا لقانونها هي المدافع الأول عن حقوق العاملين في السلطة الرابعة والساعية لانهاء روتين مؤسسات الدولة في عرقلة عملهم وليس العكس بأن يكون بيت الصحفيين هو رأس الهرم في روتين وإجراءات أكثر من قاسية".

واضاف المحمداوي، ان "عمل النقابات هي الدفاع عن الشريحة المعرفة بها مجتمعيا وهي الجهة التي تتحدث باسم تلك الشريحة وتدافع عن حقوقهم وترفع الغبن عنهم، كما ان جميع النقابات تسعى لاحتضان جميع المنتمين لها بضوابط سلسة تحقق رغباتهم وطموحهم، لكن للأسف الشديد فإننا وجدنا في إجراءات نقابة الصحفيين خصوصا مع شخصيات افنت السواد الأعظم من عمرها في العمل الصحفي وذنبها الوحيد أنها لم تجد عملا في مؤسسة اعلامية لديها اعتماد في النقابة او لم تجدد اعتمادها او اجبرتها الظروف وتسلط بعض المؤسسات على فقدان عملهم لفترة معينة ويكون جزاءهم بدل انصافهم هو حرمانهم من أبسط حقوقهم وهو تجديد هوية انتماء لنقابة من المفترض أنها المدافع عنهم".

وتابع المحمداوي، وهو رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، ان "نقيب الصحفيين واصحاب القرار في النقابة مطالبين باعادة النظر في هكذا قرارات نعتبرها مجحفة والعمل بروح ابوية لاحتضان الصحفيين واحتوائهم وانصافهم"، داعيا لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الى "مناقشة الاجراءات الاخيرة وايجاد الية حقيقية يتم من خلالها انصاف الصحفيين الذين كان لهم الدور الكبير والتضحيات العديدة لخدمة العراق والتجربة الديمقراطية".