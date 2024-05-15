برلماني يكشف هدراً بالمليارات: ذي قار تطفو على بحر من المشاريع الوهمية

شفق نيوز/ أحصى عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار عادل الركابي، يوم الأربعاء، عدد المشاريع التي استثمرت في المحافظة من عام 2007 ولغاية الآن، مشيراً إلى أن أغلبها مشاريع "وهمية" تسببت بهدر مليارات الدنانير.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة ذي قار شهدت إعلان وإحالة 315 مشروعاً منذ عام 2007 ولغاية الآن"، لافتا إلى أن "نسب انجاز هذه المشاريع بلغت 17% بواقع 52 مشروعاً".

وبين، أن "غالبية انجاز هذه المشاريع رديء"، مشيراً الى أن "المشاريع تتعلق بالمجمعات السكنية والمدارس الأهلية والعيادات الطبية، والمشاريع الصناعية والمعامل التجارية والزراعية كلها مشاريع وهمية".

ولفت الى أن "ذي قار تطفو على بحر من المشاريع الوهمية". وتابع الركابي، انه "باشر بجمع الاوليات المتعلقة ضد الجهات المقصرة كافة، التي تسببت بهدر المليارات"، موضحا انه "سيفتح الملف أمام هيئة النزاهة، لمحاسبة جميع المقصرين".

وكان مجلسا الوزراء والنواب استحدثا صندوق إعمار ذي قار باعتبارها "محافظة منكوبة".

وتؤكد الحكومة العراقية باستمرار على المضي بالمشاريع الخدمية المتلكئة والمعطلة منذ سنوات في بغداد والمحافظات، ضمن أولويات الحكومة في إعمار البنى التحتية، وتحسين الخدمات.