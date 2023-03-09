برلماني يكشف عن شمول "أُسر دواعش" بالتعويضات ويوجه رسالة للسوداني بشأن سنجار

شفق نيوز/ كشف النائب عن قضاء سنجار محما خليل، يوم الخميس، عن شمول أُسر عناصر تنظيم داعش بالتعويضات الحكومية، منتقداً عمل لجنة التعويضات في القضاء.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز، "وصلتنا أخباراً عن شمول أُسر الدواعش بالتعويضات"، موضحا ان "لجنة التعويضات مقصرة بحق سنجار بسبب الروتين وهي لم تنجز اي ملف لحد هذه اللحظة"، بحسب قوله.

واشار الى ان "هنالك اكثر من 47 الف وحدة سكنية متضررة في سنجار واكثر من 6417 سبية وناجين وناجيات".

وتابع خليل "بسبب عدم مهنية وادارة هذه اللجنة لملف سنجار لم نتسلم التعويضات لحد هذه اللحظة".

وناشد النائب عن سنجار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بربط قضاء سنجار مباشرة بالامانة العامة لمجلس الوزراء للتخلص من الروتين الإداري السائد وعدم حصول أهالي سنجار على تعويضاتهم".

وفي 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم. هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.

ويوجد نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم كوردستان فيما لم يعد سوى أكثر من 20 الف أُسرة إلى قضاء سنجار ذات الغالبية من اتباع هذه الطائفة وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

واجتاح التنظيم المتشدد في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.