برلماني يكشف عن شبهات فساد في إحدى الدوائر الأمنية بنينوى

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري، يوم الأحد، عن وجود شبهات فساد في إحدى الدوائر الأمنية في محافظة نينوى.

وقال الشمري، وهو نائب عن محافظة نينوى، لوكالة "شفق نيوز، إنه "خلال تواجدنا بين أهالي نينوى شخصنا وجود فساد إداري في إحدى الدوائر الأمنية في المحافظة".

وأكد أنه "سيتم اتخاذ موقف رسمي ورفع تقرير مفصل إلى الجهات المعنية"، إلا أن الشمري لم يحدد الجهة الأمنية التي يشتبه في تورطها بالفساد، مؤكدًا أن اللجنة "تعمل بجدية لتحقيق العدالة وضمان محاسبة المتورطين".