برلماني يكشف عن أزمة دواء عراقية: المالية صرفت 25٪ من ميزانية الصحة

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، يوم السبت، عن وجود أزمة في الأدوية والمستلزمات الطبية لدى وزارة الصحة بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية، مبيناً أن وزارة المالية صرفت 25٪ من ميزانية الصحة، ما اضطرها لإلغاء عقود شراء الأدوية.

وقال الغرابي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة ألغت الكثير من العقود لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة المالية وعدم توفرها"، مبيناً أن "الوزارة بحاجة ماسة إلى الأموال اللازمة لتجديد التعاقدات مع الشركات الصحية".

ولفت إلى أن "وزارة المالية صرفت في هذا العام 25‎%‎ فقط من التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الصحة، وهذا المبلغ غير كافٍ وتسبب في نقص الكثير من الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية".

وأوضح الغرابي، أن "لجنة الصحة النيابية تطالب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية بتوفير الأموال اللازمة كافة لوزارة الصحة الشراء الأدوية وخصوصا لمرضى السرطان".