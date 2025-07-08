برلماني يفضح جهات أمنية بالأسماء: يفرضون أتاوات في نينوى

شفق نيوز– نينوى

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا، للنظر في عملية ابتزاز تعرّض لها أحد أصحاب المعامل الصناعية في المنطقة الحرة بقضاء تلكيف، من قبل أشخاص ادعوا الانتماء إلى الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.

وذكر الجبوري في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية وقعت في السادس من تموز/ يوليو الجاري، حين قامت مجموعة تستقل عجلة بيضاء (بيك آب دبل قمارة) من دون لوحات، بمداهمة معمل (النجم للزجاج) في منطقة فلفيل التابعة للمنطقة الحرة، ومطالبة صاحبه بمبالغ مالية على شكل (إتاوات)".

وأضاف، أن "صاحب المعمل رفض الخضوع للابتزاز، ما أدى إلى حصول مشاجرة بينه وبين أفراد المجموعة الذين لاذوا بالفرار تاركين العجلة والسلاح، وبعدها تم التعرف على أحد المهاجمين وهو (صفوك فتاح عبد الله حساني البدراني)، وضُبطت وثائق تعود لعنصر في الحشد الشعبي يدعى (محمود ناصر حسن) منسوب إلى الفوج الثالث في لواء 50".

وأشار الجبوري، إلى أن "صاحب المعمل تقدم ببلاغ رسمي، إلا أن ضغوطات لاحقة مورست ضده من قبل شخص ادعى أنه ضابط برتبة رائد في مديرية أمن تلكيف، إضافة إلى تدخل مسلحين آخرين وشخص يُدعى (أبو حجر العكيدي) لثنيه عن تقديم شكوى".

وأكد النائب، أن "مثل هذه التصرفات تمثل خطراً على السلم المجتمعي والاقتصاد المحلي"، مطالباً الحكومة بتشكيل فريق تحقيق رفيع المستوى لكشف الجهات المتورطة، ومنع تكرار هذه الظواهر التي قال إنها "تحتمي بمظلة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "هذه العملية تعيد إلى الأذهان مشاهد الابتزاز التي كانت تمارسها بعض الجهات قبل عام 2014".