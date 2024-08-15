برلماني يعلن قرب وصول وجبة جديدة من نازحي الهول إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني اليوم الخميس، عن قرب وصول وجبة جديدة من العائلات العراقية في مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل.

وقال الدوبرداني في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "وجبة جديدة من نازحي مخيم الهول السوري، وتحديدا الوجبة 17 ستصل إلى الموصل خلال الأيام القليلة المقبلة"، لافتا إلى أن "الوجبة 17 من نازحي الهول تضم 150 عائلة سيتم نقلها إلى مخيم الجدعة (60 كم جنوب الموصل)".

وأشار الدوبرداني إلى "أهمية إغلاق ملف النزوح في عموم العراق فضلا عن إغلاق مخيم الهول في سوريا"، وشدد على أن عودة النازحين إلى العراق "يجب أن تكون ضمن برنامج حكومي يشمل إعادة تأهيل العائدين ودمجهم بالمجتمع وإعادة توعيتهم من الأفكار الخاطئة وذلك لضمان عدم تأثيرهم السلبي على المجتمع".

ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وابناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.