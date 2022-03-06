برلماني يدعو الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية: العراق سيتأثر اقتصادياً

شفق نيوز/ قال النائب عن تحالف السيادة ليث الدليمي، يوم الأحد، إن العراق سيتأثر اقتصاديًا بالأزمة الروسية الأوكرانية كونه يستورد 80 % من احتياجاته الغذائية من البلدين المتصارعين، داعياً الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الطبقة الفقيرة.

وقال الدليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لن يكون بمنأى عن تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، وأن القمح سيكون العامل الأبرز في أزمة الغذاء العالمية، نتيجة استحواذ هذين البلدين على 25 ‎%‎ من الإنتاج العالمي، وهو ما سيؤثر على العراق الذي يستورد 80 ‎%‎ من احتياجاته الغذائية، خصوصًا إذا ما علمنا أن إنتاج البلد للقمح هذا الموسم سيبلغ 3 ملايين بحسب التوقعات فيما يقدر الاستهلاك المحلي 5 ملايين طن".

وشدد الدليمي على "ضرورة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميًا في دعم الطبقة الفقيرة من أبناء الشعب، وتفعيل دور الأمن الاقتصادي ومعاقبة المخالفين الذين يحتكرون المواد الغذائية ويرفعون أسعارها، بالإضافة إلى دعم الفلاحين ودعم المنتج المحلي".

وكانت غرفة التجارة وصناعة السليمانية أكدت في 27 شباط المنصرم، ان الحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر في عملية التبادل التجاري بين إقليم كوردستان واوكرانيا، مشيرة إلى أن توقف العملية التجارية لن يؤثر على الأسواق الداخلية كون تلك المواد متوفرة في الدول المجاورة و بالإمكان استيرادها.

وأطلقت روسيا، في 24 شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا قالت إنها تأتي لحماية منطقة دونباس، وعقب ذلك فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وتزامن ذلك مع إعلان شركات أجنبية الخروج من السوق الروسية.