برلماني يخاطب مدير تربية نينوى: طاعتك للمتنفذين لن تبقيك في منصبك

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، اليوم الثلاثاء، وجود تدخلات من جهات متنفذة وسياسية في عمل تربية المحافظة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الملاكات المدرسية.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تدخلات من قبل مسؤولين وجهات متنفذة في عمل تربية نينوى، خصوصاً في موضوع توزيع الملاكات المدرسية".

وأشار إلى أنه تم تشخيص خلل كبير في توزيع الملاكات التدريسية، حيث يعاني قطاع التعليم في مدارس غربي نينوى وأيمن الموصل من نقص كبير في عدد الكوادر التدريسية، لدرجة أن بعضها لا تحتوي إلا على مدرس واحد أو اثنين.

وتابع الشمري قائلاً: "في المقابل، توجد زيادة في عدد المدرسين في مدارس الجانب الأيسر، مما يؤكد وجود خلل في توزيع الملاكات التدريسية".

وشدد الشمري على أن "طاعة مدير تربية نينوى للمسؤولين والمتنفذين في ملف الملاكات لن يشفع له ويبقيه في منصبه كما يعتقد".

وكانت مصادر في نينوى قد كشفت لوكالة "شفق نيوز" عن تدخلات من جهات سياسية ومتنفذة في عمل تربية نينوى منذ عدة أسابيع، دون أن تتحرك تربية نينوى أو وزارة التربية لوقف هذه التدخلات.