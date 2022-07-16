سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلماني يحذر من "موت سريري" للشباب العراقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-16T10:49:07+0000
برلماني يحذر من "موت سريري" للشباب العراقي

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس النواب العراقي ثائر مخيف، أن نسبة البطالة في العراق ترتفع بسبب عدم وجود خطة حكومية لاستيعاب العاطلين عن العمل، واصفاً رواتب الرعاية الاجتماعية بأنها "موت سريري" للشباب.

وقال مخيف لوكالة شفق نيوز، إن "البطالة في العراق طالت جميع الفئات المجتمعية حتى شملت حملة الشهادات العليا، فيما اقتصر الدور الحكومي لامتصاص العاطلين في مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي خرجت عن عملها المناط بها".

وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "هذه المؤسسة بدأت بإجراءات اسميها الموت السريري للشباب، من خلال إعطاء رواتب للعاطلين أشبه بالتعيين"، مضيفا "رغم اني مع هذه الخطوة كونها تساهم في سد رمقهم، لكنهم ليسوا عاطلين، فأغلبهم أكفاء وأصحاب شهادات ومتعلمين، وعندما يعطى راتبا لهم سيكون أشبه بالتعيين، وهذا ما نلاحظه عند الشباب حيث بدأوا يطلبون توظيفهم في العاطلين".

وتابع، النائب عن محافظة بابل، أن "نسبة البطالة في بابل وصلت إلى أكثر من 65%، وهذه النسبة هي بحسب ما نراه في الشارع ومن مراجعات الشباب على الدوائر بحثا عن وظيفة".

وشدد مخيف في ختام حديثه على "أهمية أن تأتي حكومة جديدة قوية تلبي تطلعات الشعب العراقي، وتكون بعيدة عن الفساد المالي الذي أوقع العراق بهكذا مشاكل ومعضلات".

 

related

من على "جسر غزيلة".. تظاهرة غاضبة في ميسان

Date: 2022-06-26 14:17:47
من على "جسر غزيلة".. تظاهرة غاضبة في ميسان

العمل النيابية: شمول 600 ألف عائلة "جديدة" بالرعاية الاجتماعية في موازنة 2021

Date: 2021-02-08 11:27:55
العمل النيابية: شمول 600 ألف عائلة "جديدة" بالرعاية الاجتماعية في موازنة 2021

العمل النيابية: حرمان 400 ألف عائلة من الاعانة الاجتماعية

Date: 2021-06-14 07:54:48
العمل النيابية: حرمان 400 ألف عائلة من الاعانة الاجتماعية

برلمانية تفصح عن حقيقة تخصيصات مالية لهذه الفئة من المجتمع العراقي

Date: 2021-07-10 09:34:09
برلمانية تفصح عن حقيقة تخصيصات مالية لهذه الفئة من المجتمع العراقي

وزارة العمل تعلن قرب صرف رواتب الإعانة الاجتماعية

Date: 2022-01-04 10:07:20
وزارة العمل تعلن قرب صرف رواتب الإعانة الاجتماعية

ظاهرة "دخيلة" تهدد المجتمع الأنباري

Date: 2022-03-21 09:51:45
ظاهرة "دخيلة" تهدد المجتمع الأنباري

خلال 48 ساعة.. أفقر محافظة في العراق تسجل 3 حالات انتحار

Date: 2022-03-22 10:08:55
خلال 48 ساعة.. أفقر محافظة في العراق تسجل 3 حالات انتحار