برلماني يتهم وزارة التربية بعرقلة منح حقوق محاضري كربلاء

شفق نيوز / اتهم النائب حامد الموسوي، يوم الاثنين، وزارة التربية بعرقلة ضمان حقوق المحاضرين بالمجان في محافظة كربلاء.

وأكد الموسوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، توجهه يوم غد إلى وزير التربية ومتابعة كتابة الأمانة وإرسال نسخة منها إلى محافظ كربلاء، ليتسنى المضي بضمان حقوق المحاضرين".

وفيما يتعلق بالمحاضرين المجانيين الجدد في كربلاء، لفت النائب إلى "بذل جهد كبير من قبل المحافظة وبتعاون من الحكومة، لأخذ حق المحاضرين بالمجان".

وأشر الموسوي، وجود عدم تعاون من قبل وزارة التربية، بالقول "طلبوا كتاباً من اللجنة المالية وتم تزويدهم به، وكتاباً من محافظ كربلاء وتم تزويدهم به، بالإضافة إلى الكشوفات أيضا، ولم يبق أي مبرر للتهرب".

وكانت وزارة التربية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، المباشرة بدفع مستحقات المحاضرين المجانيين في بغداد وجميع محافظات البلاد.