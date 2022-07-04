برلماني يتبرع براتبه ومخصصاته لعلاج "جرحى تشرين" في ألمانيا.. وثيقة

شفق نيوز / أعلن نائب في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تبرعه براتبه ومخصصاته البرلمانية لمعالجة جرحى (تظاهرات تشرين)، الذين يعالجون في المانيا حالياً، فيما بيّن أن تبرعه سيستمر حتى عودة الجرحى الى العراق.

وقال النائب داود عيدان الطائي في وثيقة وجهها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحصلت شفق نيوز عليها إن "اتكفل بمقدار راتبي ومخصصاتي كاملة بمعالجة جرحى تشرين في مستشفيات ألمانيا لحين اكمال مراحل علاجهم وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين معافين".

وطلب النائب في الوثيقة الموقعة بخط يده والمؤرخة بتاريخ اليوم من "الدوائر المختصة في مجلس النواب تحويل راتبي ومخصصاتي إلى ألمانيا".

وكان مجلس الوزراء قرر، في الخامس من تشرين الأول 2021، تحمل تكاليف جرحى تظاهرات تشرين المصابين بالشلل الذين يتلقون العلاج خارج العراق.

ويتواجد في البرلمان نواباً بصفة مستقلين انبثقوا من تظاهرات أو "انتفاضة" تشرين التي انطلقت عام 2019 ضد الطبقة السياسية الحاكمة والتي طالبت بتغيير شامل في الوضع العراقي وأدت الى استقالة الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي آنذاك والمجيء بحكومة مصطفى الكاظمي الحالية، فيما يرى المناصرون لهذه التظاهرات ان ملف هذه التظاهرات لم يعالج بشكل شامل مع الحديث عن حالات اختطاف وتغييب للناشطين فضلا عن ملف الضحايا والجرحى الذين سقطوا في هذه التظاهرات والتي يطالب المناصرون لهذه التظاهرات بمتابعتها جميعاً.