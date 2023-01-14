برلماني للداخلية العراقية: العصابات في ديالى تعبث وتخطف وتساوم كيفما تشاء

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة الامن النيابية عن ديالى أحمد رحيم الموسوي، يوم السبت، وزارة الداخلية إعادة النظر بخطط الأمن الداخلي للمحافظة ومنع عودة حوادث "الرعب".

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، "طالبنا مراراً وزارة الداخلية اعادة النظر بملف ديالى الامني وواجهنا اتهامات البحث عن مكاسب شخصية رغم الخروقات والحوادث المؤلمة التي طالت المواطنين في مناطق عدة وآخرها اختطاف اشهر اطباء ديالى علي الحسيني من منزله وسط بعقوبة".

وتساءل الموسوي، "لماذا لا توجد منظومة كاميرات مراقبة في مدينة بعقوبة، وكيف استطاعت عصابة التسلل الى منزل الطبيب واختطافه، ثم الانسحاب دون علم الأجهزة الأمنية؟.

وزاد: أين دور الاجهزة الامنية حيال هكذا " خروقات " وعجزها عن ردع ومنع عصابات تعبث بأمن المواطن وتخطف وتساوم متى وكيف تشاء، معربا عن استغرابه بالقول "هل من المعقول ان تجهل الاجهزة الامنية تلك العصابات والاشخاص الذين ينفذون هكذا جرائم خطيرة وكبيرة؟.

وتوعد النائب عن ديالى بوقفة حازمة لانهاء المهازل الامنية ومنع عودة الحوادث السوداء مرة اخرى الى ديالى وردع كل من يقف ورائها مهما كان.

واختطف مجهولون في ديالى أمس الجمعة أشهر أطباء الأمراض النسائية في بعقوبة علي الحسيني من منزله وسط ظروف وأسباب غامضة، وفق مصدر أمني.