برلماني: غالبية مشاريع الطرق في ديالى "كرتونية"

شفق نيوز/ اعتبر النائب عن ديالى صلاح زيني، يوم الثلاثاء، مشاريع اكساء الطرق في المحافظة بأنها "كرتونية" وبعيدة عن أدنى المواصفات الفنية، داعيا الحكومة ولجان الرقابة والنزاهة الى التدخل.

وقال زيني لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 80% من مشاريع اكساء الطرق المنجزة حديثا تلاشت واختفت واصبحت حفرا وركاما لغياب ادنى المواصفات الفنية وانعدام دور الجهات الرقابية الى جانب هيمنة جهات سياسية متنفذة على تلك المشاريع تحت عناوين بعيدة عن مصلحة ابناء ديالى.

واعتبر زيني، مشاريع الطرق وغيرها أبوابا سياسية وشرعنة لعمليات فساد وهيمنة على المال العام لاغراض انتخابية ومصالح ضيقة، داعيا الحكومة ولجان الرقابة والنزاهة الى انقاذ ديالى من "المشاريع الفاسدة" تحت عناوين إعمار ديالى ومصالحها الخدمية.

وتساءل النائب: كيف تنهار مشاريع اكساء طرق وتتحول الى ركام وحفر مميتة بعد أشهر وجيزة من انجازها بكلف مالية خيالية تتجاوز أضعاف الكلف الحقيقية؟، لافتا الى ان ما يحدث في ديالى من تبويب وتجيير لمشاريع المحافظة سرقة قرن مصغرة وأنه سيقدم دعاوى قضائية ضد مشاريع الهدر والفساد.

وتشكو ديالى من رداءة مشاريع الطرق منذ سنوات طويلة لعدم اعتماد مواد أولية رصينة ومشاكل المحاصصة والفساد التي أجهضت ادوار لجان الرقابة والنزاهة .