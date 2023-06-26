برلماني عن ديالى: ضحايا الارهاب تسلموا أراضي لا تصلح للسكن

شفق نيوز/ أفاد نائب عن محافظة ديالى، يوم الاثنين، بأن ذوي ضحايا الارهاب والعنف في المحافظة لم يتسلموا حقوق الاراضي السكنية حتى الان، مشيرا الى ان 20% منهم فقط تسلموا اراضي بعيدة ومجردة من المؤهلات السكانية.

وقال النائب صلاح زيني لوكالة شفق نيوز، إن أعداد ضحايا الارهاب في ديالى تبلغ نحو 27500 ضحية، مشيرا الى أن 20% منهم فقط تسلموا أراض في أماكن لا تصلح للسكن بعد قرون لانعدام المقومات الخدمية.

وطالب النائب زيني بتخصيص أراض سكنية لشرائح الشهداء وضحايا الارهاب تلائم مكانة اسر الشهداء وتعالج جانبا كبيرا من ازمة السكن داعيا الى تخصيص اراض الضحايا والشهداء ضمن الاراضي الاستثمارية ووضع اولوية السكن قبل مشاريع ربما لا تجدي نفعا أو تتوقف لسنوات طويلة.

واكدت ديالى في مناسبات عدة حاجتها الـ100 ألف وحدة سكنية لإنهاء ظاهرة أزمة السكن بشكل نهائي، مشيرة الى أن مشاريع الإسكان الحكومية لا تلبي الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية بسبب قلة الأموال التي تخصصها الحكومة المركزية.