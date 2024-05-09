برلماني عن الديوانية يكشف إحالة مشروع كبير لشركة اسبانية "فاشلة" ويناشد السوداني بالتدخل

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة الديوانية باسم الغرابي، يوم الخميس، عن إحالة مشروع "كبير" في المحافظة الى شركة اسبانية قال إنها "فاشلة".

وأوضح الغرابي لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة أحالت مشروعاً استثمارياً كبيراً في محافظة الديوانية، يتضمن 42 حيا إلى شركة اسبانية فاشلة بمبلغ 320 مليار دينار"، موضحاً أن "الشركة الإسبانية التي تمت إحالة المشروع لها ليس لديها مواصفات فنية معتمدة ولا اعمال مماثلة وحتى اعتمادها المالي رديء جدا، إضافة إلى ان هناك الكثير من الدعاوى القضائية ضد الشركة تطالب بسحب وحجز أموالها، وغيرها من الدعاوى في محافظة بابل".

وتابع النائب عن الديوانية، "نحن اليوم كنواب سلكنا الإجراءات القضائيّة و أخلينا مسؤوليتنا، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإلغاء عقد الإحالة للمشروع واعادة احالة المشاريع إلى الشركات الرصينة".

وختم بالقول، "نحن لدينا انطباع بأن معظم المشاريع الاستثمارية في محافظة الديوانية هي مشاريع فاشلة خصوصا المحالة من قبل الوزارات في الحكومة الاتحادية".