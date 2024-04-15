برلماني: إعفاء مدير صحة نينوى غير قانوني وليس من صلاحيات مجلس المحافظة

شفق نيوز/ عدّ النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الإثنين، قرار مجلس نينوى بإعفاء مدير صحة المحافظة "غير قانوني".

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "قانون 21 لسنة 2008 المعدل صريح وهو ينص على أنه ليس من حق مجلس المحافظة إعفاء أو إقالة مديري الصحة والتربية في المحافظات".

وأشار إلى أن "هناك كتاب واضح وصريح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة، يؤكد أن دوائر الصحة والتربية ترتبط بشكل ميسر بالوزارات الاتحادية وليس بمجلس المحافظة".

وتابع الدوبرداني أنه "لا يحق لمجلس المحافظة إعفاء المدير العام للصحة أو التربية إلا في حال وجود هدر المال العام وملفات الفساد وعلى مجلس المحافظة إرسال توصيات إلى الوزارة المعنية بإعفاء المدير العام".

وكان مجلس محافظة نينوى، صوت يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري على إعفاء مدير عام الصحة بالمحافظة منصور معروف منصور من منصبه.

إلا أن مصدراً مطلعاً أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن مدير عام صحة نينوى، ما زال مستمراً بمهام عمله استناداً إلى توجيه من وزارة الصحة الاتحادية في بغداد.