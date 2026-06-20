برلماني عراقي يطالب بتحقيق حول مئات الشاحنات الموقوفة في منفذ المنذرية

شفق نيوز- السليمانية

دعا عضو مجلس النواب العراقي، غالب محمد علي، يوم السبت، الحكومة العراقية وهيئة النزاهة الاتحادية إلى فتح تحقيق رسمي وعاجل بشأن أوضاع أكثر من 800 شاحنة متوقفة في منفذ المنذرية الحدودي، على خلفية ما وصفه بوجود محاولات لتمرير حمولاتها من دون استيفاء الرسوم الضريبية والجمركية المستحقة.

وقال محمد علي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "هناك مؤشرات على عدم تطبيق نظام الاسيكودا (ASYCUDA) بصورة صحيحة على تلك الحمولات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجاوز الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة في المنافذ الحدودية".

وأكد النائب "ضرورة تدخل الجهات الرقابية المختصة لمتابعة الملف والتحقق من آليات العمل المتبعة في المنفذ، وضمان تطبيق الأنظمة الجمركية والضريبية بشكل كامل، بما يحفظ المال العام ويمنع أي محاولات للتهرب من الرسوم المستحقة".

وشدد على "أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تورطها في مخالفات أو تجاوزات تتعلق بعمل المنفذ الحدودي"، داعياً إلى "تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ الحدودية".