برلماني: العراق يحتاج 60 ألف ميغاواط والمتوفر 20 ألف حالياً

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب المستقل عامر عبد الجبار، يوم الاثنين، أن وزير الكهرباء أبلغ مجلس النواب بأن الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية في العراق تبلغ 60 ألف ميغاواط، فيما لا يتجاوز الإنتاج المتوفر حالياً 20 ألف ميغاواط، مشيراً إلى أن البلاد فقدت خلال الفترة الماضية نحو 7 آلاف ميغاواط من القدرة الإنتاجية.

وقال عبّد الجبار، لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب موظفي وزارة الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نحو 8 تريليونات دينار".

وأشار إلى أنه قدم مقترحاً إلى وزير الكهرباء يقضي بالاتفاق مع مستثمرين لتجهيز مقر الوزارة بمنظومات الطاقة الشمسية، تمهيداً لتعميم التجربة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن "تطبيق هذا المقترح سيسهم في فصل المؤسسات الحكومية عن منظومة الطاقة الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة العامة".

واستضاف مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، خلال جلسته السابعة من الدورة الانتخابية السادسة، السنـة التشريعية الأولى/ الفصل التشريعي الثاني، وزير الكهرباء علي سعدي وهيب.

وقال النائب عن كتلة بدر النيابية جعفر الزاملي، لوكالة شفق نيوز، عقب الاستضافة، إن وزير الكهرباء، تعهد أمام مجلس النواب بحل الأزمة خلال 15 يوما، من خلال الاتفاق مع الجانب الإيراني على زيادة ضخ الغاز للمحطات الكهربائية.