برلماني: التعويضات تعيق عودة أكثر من 600 أُسرة كوردية إلى طوزخورماتو

شفق نيوز/ طالب نائب كوردي، اليوم السبت، بتعويض الأسر النازحة من قضاء طوز خورماتو بعد أحداث أكتوبر 2017، فيما دعا إلى شمول هذه الأسر بتخصيصات قانون الأمن الغذائي.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين ملا كريم شكور لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 600 أسرة كوردية نزحت بعد أحداث أكتوبر 2017 وتنتظر التعويضات لترميم دورها المدمرة والمتضررة للعودة الى مناطقها"، نافيا "وجود أي موانع أو تهديدات أمنية تعيق العودة".

وأضاف، أن "الكورد يسعون لتضمين تعويضات الأسر النازحة من الطوز ضمن مبالغ وتخصيصات الأمن الغذائي لمساعدتهم على العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وانهاء مسلسل النزوح"، لافتا إلى "محاولات برلمانية كوردية لاستحصال تعويضات الكورد النازحين من قضاء الطوز".

وما تزال آلاف الأُسر التي نزحت من قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 ترفض العودة الى ديارها، في حين لم تحصل على تعويضات ولم يتم تسجيل افرادها من قبل الحكومة العراقية كنازحين.

وفي 16 أكتوبر، أُحرقَ ما يقرب من 400 منزل في طوز خورماتو، وتم تفجير 85 منزلاً آخر وذلك بحسب احصائية ذكرتها دائرة الهجرة.

ويقع قضاء طوزخورماتو على بعد (74 كلم) جنوبي محافظة كركوك وقد تم استقطاعه ثم إلحاقه بمحافظة صلاح الدين في العام 1972 بقرار من الحكومة العراقية، وتفيد أرقام دائرة الإحصاء في محافظة صلاح الدين بان (180) ألف شخص يعيشون في القضاء غالبيتهم من المكونين الكوردي والتركماني.