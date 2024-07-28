برلماني: اعادة 50 ألف باكستاني من العراق لبلادهم تكلف حوالي 50 مليون دولار

شفق نيوز/ قدّر عضو مجلس النواب الحالي وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار اسماعيل، يوم الأحد، مجموع الكلفة المالية لاعادة 50 ألف متسلل باكستاني في العراق الى بلادهم بحوالي 50 مليون دولار أمريكي.

وكتب عبد الجبار على منصة "إكس - تويتر سابقا"، إن هناك " 50 ألف متسرب باكستاني والقوات الامنية القت القبض على 31 متسرب فقط"، متسائلا بالقول: فهل ننتظر 4 سنوات لإلقاء القبض على جميع المتسللين"؟

وأضاف أنه "إذا كانت كلفة استعادة المتسلل إلى بلده 1000 دولار فهذا يعني مجموع كلفة استردادهم تقدر بحوالي 50 مليون دولار".

وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الجمعة الماضي، بإلقاء القبض على 33 باكستانيا لا يحملون سمات دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط العاصمة بغداد.

وكان وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، قد اعلن عن تخلف نحو 50 ألف باكستاني عن العودة بعد دخولهم الى العراق خلال السنوات الماضية.

وكتب على منصة "إكس" إن "هؤلاء لم يختفوا بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم، ذهبوا الى العراق عبر جهات وشركات بغرض العمل فقط".

وأضاف أنه "سنلتقي بوزير العمل العراقي ونوقع على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص".