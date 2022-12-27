برلمانية: مجلس الوزراء سيصوت على شمول أكثر من 280 ألف محاضر بالتثبيت على الملاك الدائم

شفق نيوز/ كشفت نائبة مستقلة، اليوم الثلاثاء، عن تصويت مجلس الوزراء على شمول أكثر من 280 ألف محاضر بالتثبيت على الملاك الدائم في جلسته التي تعقد اليوم، بعد إكمال جميع الإجراءات اللازمة لتثبيتهم.

وقالت النائب المستقل وفاء الشمري لوكالة شفق نيوز "أكملنا جميع الإجراءات القانونية والإدارية لتثبيت المحاضرين في وزارة التربية على الملاك الدائم بالتنسيق مع وزارتي التربية والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت الشمري أن "مجلس الوزراء سيصوت في جلسة اليوم على تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم بعد توفر التخصيص المالي للمحاضرين الذي يبلغ عددهم اكثر من 280 الف محاضر".

وبشأن ملحق محاضري عام 2020 وابرزهم ملحق مدينة الصدر أوضحت النائبة ان "لا علم لديها بتفاصيل المشمولين وإنما العدد الإجمالي للذين سيتم تثبيتهم".

وتظاهر المحاضرون المجانيون في بغداد والمحافظات لمرات عديدة من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم، فيما يشكو ملحق عام 2020 من سكان مدينة الصدر بأنهم لم يشملوا بالقوائم اللي أرسلت لوزارة المالية.