برلمانية عراقية تدشن مشروعاً لرعاية الموتى

شفق نيوز/ أعلنت برلمانية عراقية، اليوم الاثنين، أنها شيدت "مغتسلاً" للموتى من العراقيين.

وقالت النائبة عالية نصيف، في عبر صفحتها في موقع التواصل فيسبوك، "نتمنى ديمومة الحياة لجميع شعبنا العراقي، لكن هذه سُنة الحياة كلنا فانون".

وبينت أن" تشييد بناء مغتسل (نور الحسين ) قد اكتمل"، مؤكدة "قرب افتتاحه".

ولاقت مبادرة النائبة ردود فعل متباينة من المتابعين عبر حسابها الرسمي، بين مرحب ورافض وبين متهكم وغاضب، حيث رأى أحدهم ضرورة أن تكون المبادرات للأحياء قبل الأموات، في حين قارن آخرون المبادرة بمبادرات مسؤولين محليين شبيهة بينها "افتتاح مقبرة" في النجف، في وقت عدها آخرون "تسهيل أمر".