برلمانية عراقية تبرر سبب مشاركتها في موسم الحج

شفق نيوز/ أوضحت النائبة نداء الكريطي، عضو لجنتي الأوقاف والتربية النيابيتين، اليوم الاثنين، أسباب مشاركتها في موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن ذهابها جاء ضمن تكليف رسمي، وليس بصفة شخصية أو مجاملة.

وقالت الكريطي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "أحد الأشخاص نشر منشوراً يتساءل فيه عن موضوع ذهابنا إلى الحج، وإن كان تساؤله بحسن نية نوضح بعض الأمور، وإن كان لغير ذلك فنعذر الجميع كوننا في أيام عرفة والعيد".

وأشارت إلى أن "ذهابنا للحج جاء تكليفاً بصفتي عضواً في لجنة الأوقاف والحج، فضلاً عن عضويتي في لجنة التربية النيابية"، مضيفة: "لم نذهب للحج كإيفاد، ولم نتقاضَ أموالاً من الدولة كمخصصات للإيفاد".

وأضافت الكريطي: "على مدى دورتنا البرلمانية، لم نسجّل أي إيفاد خارجي رغم ورود العديد من الدعوات من دول أوروبية وغيرها، ورفضناها لأسباب، منها التخصيصات المالية العالية، ويمكن الرجوع للدائرة الإدارية في مجلس النواب للتأكد من ذلك".

وبيّنت أن "مشاركتنا في الحج كانت بصفة مراقبين ومشرفين على هيئة الحج والعمرة العراقية، ولم نسكن في فنادق مخصصة لكبار الشخصيات (VIP)، بل سكنا مع الحجاج وتشاركنا معهم في الطعام والأجواء".

وأكدت النائبة أنها "لم تصطحب أي شخص معها ضمن ما يُعرف بـ(حج المجاملة)"، لافتة إلى أن "هناك مشاكل عدة واجهت الحجاج وقد تم التدخل لحلها"، داعية من لديه حاج إلى "سؤاله عن ذلك".

وأبدى مواطنون عراقيون، استياءهم من منح عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان فرصًا لأداء مناسك الحج، واصفين الأمر بأنه شكل من أشكال المحاصصة الحزبية والفئوية.

في المقابل، تنفي الهيئة العليا للحج والعمرة تخصيصها مقاعد حج لأي من مسؤولي الدولة، موضحة أن ما يُعرف بـ"حج المجاملة" يتم منحه ضمن ضوابط خاصة وخارج حصة القرعة الرسمية.