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برلمانية: ديالى لم تحصل على ربع استحقاقها من مشاريع دعم المحافظات المتضررة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-24T07:58:47+0000
برلمانية: ديالى لم تحصل على ربع استحقاقها من مشاريع دعم المحافظات المتضررة

شفق نيوز/ انتقدت النائب عن تحالف "السيادة" في ديالى ناهدة الدايني، اليوم الخميس، ما اسمته "تهميش وسلب" حقوق ديالى من مشاريع دعم المحافظات المتضررة من "الإرهاب" مقارنة بالمحافظات الأخرى، مؤكدة أن المحافظة لم تحصل على "ربع استحقاقها" قياساً بالأضرار والدمار الذي أصابها.

وقالت الدايني في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "رغم مطالبنا المستمرة بمظلومية ديالى وما لحق بها في عموم المحافل والجهات، إلا أن المحافظة مازالت مهمشة من مشاريع دعم المحافظات المتضررة مقارنة بالمحافظات الساخنة الاخرى التي عاشت حروبا مع (داعش)، معتبرة ديالى "الأكثر تضرراً من الإرهاب والإهمال الخدمي".

وأضافت، أن "ديالى لم تحصل على ربع استحقاقها من مشاريع صندوق الاعمار والمشاريع الاخرى الداعمة للمحافظات المنكوبة الى جانب نقص وتهميش لاستحقاقاتها من المشاريع الخدمية والحيوية".

وبينت البرلمانية أن "ديالى تعتبر محافظة منكوبة" على الورق فقط، ولم تلق أي التفاتة او معالجات واضحة للمشاكل الخدمية، وركام الحرب مع الإرهاب وما خلفه من دمار وانهيار بالبُنى الخدمية".

وتابعت الدايني "طالبنا مراراً وتكراراً باحتياجات المحافظة في عموم المجالات إلا أننا لم نتحصل إستحقاقاتنا فيما نالت المحافظات الأخرى المتضررة أغلب استحقاقاتها".

وتشكو ديالى نقص الدعم والتعويض جراء الحروب مع الإرهاب وانهيار البنى التحتية والخدمية وازمات النزوح القسري التي لم تبصر الحلول منذ سنوات طويلة، بحسب مسؤولين في المحافظة.

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