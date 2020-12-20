برلمانية تكشف: آلاف الأسر العائدة من النزوح لم تستلم المنحة

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار غربي العراق نهلة الراوي، يوم الأحد، عن عدم استلام آلاف الأسر العائدة من النزوح لمنحة المليون ونصف المليون التي تقرر صرفها من الحكومة العراقية للعوائل العائدة من النزوح.

وقالت الراوي وهي احد اعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 75% من العوائل العائدة من المخيمات والمناطق التي نزحوا إليها ابان سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم، لم يستلموا منحة المليون ونصف المليون التي تقرر صرفها للعوائل العائدة من النزوح، منذ بداية إعلان التحرير من سيطرة التنظيم".

وعزت الراوي عدم استلام تلك الأسر للمنحة، إلى "عدم وجود تمويل كافٍ يمكن وزارة الهجرة من صرف هذه المبالغ على مستحقيها، بسبب عجز الميزانية العراقية"، مضيفة أنه "كل مدة يتم إطلاق مبالغ المنحة لعدد قليل من مستحقيها في إحدى المحافظات، وهذا لا يفي بالغرض".

وتابعت أنها "لا تعتقد بأن ميزانية 2021 تضمنت صرف منحة العوائل العائدة من النزوح، خصوصا في ضل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد".

وأشارت الراوي إلى أن "ضعف ميزانية عام 2021، ستتسبب بعرقلة غلق ملفات عديدة، كانت قد أوعدت حكومة الكاظمي بحلها منذ تسنمها المهام، ومن أبرزها ملف النازحين ومنحة العائدين، وتعويضات المتضررين".