برلمانية تفصح عن حقيقة تخصيصات مالية لهذه الفئة من المجتمع العراقي

شفق نيوز / نفت النائب زهرة البچاري، يوم السبت، وجود تخصيصات مالية تشمل الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن ذلك حديث لأغراض الدعاية الانتخابية.

وذكرت البچاري، لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع أسعار النفط أدى إلى وجود وفرة مالية وهذه الوفرة تستخدم لسد العجز المالي الكبير الموجود في الموازنة"، لافتة إلى أن "زيادة الرواتب وشمول العائلات، يحتاج إلى تصويت عليه في البرلمان ويدخل ضمن قانون الموازنة".

وأضافت أن "هذه التصاريح هي مجرد دعاية انتخابية ولم يصل إلى البرلمان ملحق لموازنة 2020 و2021 كي توثق، حيث أن الموازنة تم الطعن بها من قبل الحكومة الاتحادية، وإلى الآن لم تقر المحكمة قبول الطعن من عدمه".

وأشارت البجاري، إلى وجود "زيادة في الأموال جراء ارتفاع أسعار النفط"، مطالبة الحكومة بـ"إرسال ملحق الموازنة لاحتساب هذه الأموال لغرض شمول أُسر جديدة في الرعاية الاجتماعية".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت في السابع عشر من آيار الماضي، عن تقديم الحكومة طعناً رسمياً ببعض بنود الموازنة، وطلبت من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 ترليونا.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.