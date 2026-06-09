برلمانية تفتح ملف عروض "الإنترنت بلا حدود" (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

وجهت عضو مجلس النواب هيام الياسري، يوم الثلاثاء، سؤالاً برلمانياً إلى هيئة الإعلام والاتصالات بشأن عروض "الإنترنت بلا حدود" التي تقدمها شركات الهاتف النقال، على خلفية شكاوى من خفض سرعة الإنترنت بعد استهلاك السعات المحددة ضمن باقات 4G و5G.

وبحسب وثيقة رسمية، تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، أشارت الياسري إلى أن الشركات تطرح باقات تتضمن سعات محددة، مثل 100 و250 غيغابايت، بسرعات 4G و5G، إلا أن سرعة الإنترنت تنخفض بعد استهلاك تلك السعات إلى نحو 3 ميغابت/ثانية تحت ما يسمى "الاستخدام العادل"، ما يدفع المشتركين إلى شراء باقات إضافية.

وتساءلت النائبة عن دور هيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم هذه العروض والرقابة عليها، ومدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات بما يحقق مصلحة المشتركين.

كما طلبت توضيح آليات التحقق من التزام الشركات بالسرعات المعلنة للمواطنين، ومعايير الجودة المعتمدة لقياس وتطبيق سياسة "الاستخدام العادل".

واستفسرت الياسري عن الإجراءات المتبعة لتعويض المشتركين في حال عدم التزام شركات الهاتف النقال بالسرعات أو الخدمات المتفق عليها ضمن الباقات المباعة.

ودعت هيئة الإعلام والاتصالات إلى تزويدها بالإجابات والوثائق الرسمية المتعلقة بهذه الملفات خلال المدة القانونية المحددة.