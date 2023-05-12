برلمانية تدعو لحملة تطهير 131 مليون متر مربع من المخلفات الحربية في المثنى

شفق نيوز / دعت نائبة عن محافظة المثنى، اليوم الجمعة، الى إزالة ملوثات حربية من اراض تصل مساحتها الى نحو (131) مليون متر مربع في بادية المحافظة، فيما ربطت اي تحرك تنموي بازالة هذه الملوثات الحربية.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة المثنى، النائبة زينب رحيم الجياشي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية والالغام تصل إلى (131) مليون متر مربع في محافظة المثنى، وندعو الى حملة لتطهير بادية السماوة".

وأضافت الجياشيّ أنّ "ايَّ تحرك تنموي في مجال الاقتصاد في بادية السماوة سواء أكان نفطيا او صناعيا او زراعيا، يحتاج إلى خطوة أولية للقضاء على المخلفات الحربية ورفع الألغام من بعض مناطق البادية".

وتابعت الجياشي "مع ان المساحات الملوثة بالالغام والمخلفات الحربية والقنابل العنقودية أكثر من 131مليون متر مربع في محافظة المثنى، لذلك تعدّ من أكثر محافظات العراق تلوثا بالقنابل العنقودية مما تسبب بتسجيل أكثر (3500) ضحية من أبناء محافظة المثنى والعدد في تزايد سنويا ولاسيما في أوقات الربيع وهطول الأمطار". مشيرة الى ان" جهدَ الدفاع المدني غير كافٍ".

ودعتْ النائبة الى" جهود حكومية متخصصة لإطلاق حملة في البادية لتطهيرها من هذه المخلفات التي كانت ومازالت تسبب خسائر بشرية فضلا عن انها عائق امام الاستثمار والتنمية الاقتصادية".