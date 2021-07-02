تحذير برلماني من تعديل في قانون الأحوال الشخصية: أكثر خطورة من "قنبلة ذرية"

شفق نيوز/ حذرت النائب شبال حسن رمضان، يوم الجمعة، من تغيير فقرة في قانون الأحوال الشخصية تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم، مشيرة الى أن ذلك بمثابة أمر اكثر خطورة من "قنبلة ذرية".

وقالت رمضان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للاب وسلبها من المرأة خطورتها أكثر من قنبلة ذرية تحطم المجتمع".

وتابعت، "لا نستطيع أن نحدد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير حضن أمه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرض الى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها".

واشارت الى أن "الطفل لن يحس بالاستقرار وسيكون انسانا ضعيفا عندما يكون في حضانة الأب، لهذا القانون يضرر المجتمع أولا، ثم يضر الأم ثانية".

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على "منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)".