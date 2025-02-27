برفقة شفق نيوز.. الرقابة تحكم سيطرتها على أسواق البصرة
شفق نيوز/ أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في البصرة، أقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، عن تنفيذها حملات رقابية على الأسواق المحلية في المحافظة، مؤكدةً انخفاض أسعار السلع و البضائع، وذلك قبل حلول شهر رمضان.
وقال مدير الدائرة معن الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملات تأتي حسب توجيهات وزارة التجارة في جميع أسواق البصرة لمراقبة أسعار السلع و البضائع، سيما مواد البيض و الدجاج و الأسماك وكل ما يستهلكه المواطن البصري".
وأضاف، أإن "الأسواق المحلية في البصرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً بأسعار المواد خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان، و في حال تسجيل أي مخالفات للتسعيرة الرسمية سيتم التعامل مع المخالف وفق القانون".
وأكد أن "الحملات مستمرة خلال شهر رمضان، بالاشتراك مع الصحة والقوات الأمنية والحكومة المحلية"، داعياً المواطنين إلى "عدم الاستعجال بتكديس المواد داخل المنازل، لأنها ستشهد انخفاضاً في الاسعار خلال الايام القادمة".