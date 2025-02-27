برفقة شفق نيوز.. الرقابة تحكم سيطرتها على أسواق البصرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في البصرة، أقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، عن تنفيذها حملات رقابية على الأسواق المحلية في المحافظة، مؤكدةً انخفاض أسعار السلع و البضائع، وذلك قبل حلول شهر رمضان.

وقال مدير الدائرة معن الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملات تأتي حسب توجيهات وزارة التجارة في جميع أسواق البصرة لمراقبة أسعار السلع و البضائع، سيما مواد البيض و الدجاج و الأسماك وكل ما يستهلكه المواطن البصري".

وأضاف، أإن "الأسواق المحلية في البصرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً بأسعار المواد خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان، و في حال تسجيل أي مخالفات للتسعيرة الرسمية سيتم التعامل مع المخالف وفق القانون".

وأكد أن "الحملات مستمرة خلال شهر رمضان، بالاشتراك مع الصحة والقوات الأمنية والحكومة المحلية"، داعياً المواطنين إلى "عدم الاستعجال بتكديس المواد داخل المنازل، لأنها ستشهد انخفاضاً في الاسعار خلال الايام القادمة".