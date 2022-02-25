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برفع الأنقاض وقناني "الخمور".. متطوعون يعيدون الحياة لمتنفس سياحي في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-25T16:32:00+0000
برفع الأنقاض وقناني "الخمور".. متطوعون يعيدون الحياة لمتنفس سياحي في ديالى

شفق نيوز/ نفذ ناشطون ومتطوعون في محافظة ديالى، يوم الجمعة، حملة كبرى لتنظيف متنفس سياحي في مدينة بعقوبة وإعادة الحياة اليه بعدما طمرته النفايات ومخلفات الخمور.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرقاً شبابية تطوعية وبالاشتراك مع بلدية بعقوبة نفذوا حملة كبرى لتنظيف "كورنيش بعقوبة السياحي" على ضفاف نهر ديالى وانقاذه من الطمر جراء الإهمال.

وبين ان الحملة تضمنت رفع الأنقاض والنفايات وقناني "الخمور" التي اثارت استياء السكان وعكست صورة سيئة عن جمالية وعراقة مدينة بعقوبة.

واكد مراسلنا ان الحملة انقذت متنفساً سياحياً استراتيجياً واعادت معالمه ليكون قبلة للسائحين وسكان المحافظة على الرغم من عدم اكتمال مراحل إنجازه حتى الان، مشيرا الى مشاركة القوات الأمنية بنشر مفارز شرطة النجدة لحماية المتنفس السياحي وردع العابثين بجمالية مدينة ديالى.

وأنشأت ديالى مشروع كورنيش بعقوبة على نهر ديالى قبل نحو عامين ولم تكتمل مراحل الإنجاز بشكل نهائي حتى الان.

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