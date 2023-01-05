برعاية عالمية.. متطوعون من ثلاث محافظات عراقية يطلقون حملة لتنظيف البصرة (صور)

شفق نيوز / انطلقت في البصرة جنوبي العراق، يوم الخميس، حملة تطوعية برعاية إحدى المنظمات العالمية بالتزامن مع انطلاق خليجي 25 في المحافظة.

وذكر المنسق الاعلامي للحملة، علاء كولي، لوكالة شفق نيوز، أن "قرابة 50 متطوعاً من ثلاث محافظات (البصرة، ميسان، وذي قار) وتحت رعاية منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، انطلقوا بحملة تطوعية خدمية في البصرة، لغرض تنظيف كورنيش شط العرب ومناطق الشناشيل القديمة، إضافة إلى الأهوار، وعدد من مناطق البصرة".

وأضاف كولي، أن "الحملة ستستمر لمدة 10 أيام، حيث ستتخللها فعاليات فنية تتناغم والحدث الموجود حاليا في البصرة المتمثل بخليجي 25"، مشيراً إلى أن "الحملة هي بدعم منظمة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) تحت مسمى برنامج (تعافي)".