برعاية شبابية.. معرض بـ1700 كتاب في كركوك دعماً للقراءة والثقافة

شفق نيوز- كركوك

نظّمت مجموعة من شباب مدينة كركوك، يوم الخميس، أول معرض من نوعه لتوزيع أكثر من 1700 كتاب مجاناً، شملت عناوين بلغات محلية وأجنبية وعالمية، في خطوة فريدة لتعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، حيث تهدف المبادرة إلى تعريف المجتمع بأهمية الكتاب كوسيلة للتعلم وبناء الوعي الثقافي والاجتماعي.

وقال أمجد شلال - أحد منظّمي المعرض - لوكالة شفق نيوز، إن المعرض جاء لدعم القراءة وتوفير مصادر علمية وثقافية مجانية لكل المواطنين، ونأمل أن يكون خطوة أولى لتشجيع ثقافة الاطلاع في المحافظة.

ووفق شلال، فإن الهدف ليس توزيع الكتب فقط، بل تعريف المجتمع بأهمية الكتاب ودوره في بناء المعرفة والوعي، الكتب التي وزعناها شملت الأدب والعلوم والتاريخ والفنون، لتلبية اهتمامات جميع الفئات العمرية.

وأشار إلى أن تجربة تنظيم المعرض كانت رائعة، ونحن فخورون برؤية الأطفال والشباب وهم يختارون الكتب بأنفسهم، وهذا يعكس الاهتمام الكبير بالقراءة، ويعزز الأمل في مستقبل ثقافي أفضل لكركوك، فالمبادرة ليست مجرد توزيع كتب، بل رسالة واضحة لأهمية القراءة وأثرها في تنمية المجتمع.

وأبدى عضو لجنة التنظيم، تفاعله مع مشاركة المواطنين والشباب، مبيّناً أن رؤية تفاعل الجميع معنا، من كبار وصغار، يعطي دافعاً لاستمرار هذه المبادرة وتوسيعها مستقبلاً لتشمل مناطق أخرى من المحافظة.

كما لفت شلال، إلى أن الكتب تستهدف جميع الأعمار والفئات التعليمية، وأن المعرض يمثل دعوة لجميع أبناء المجتمع لتقدير الكتاب وقراءته، وفهم دوره في تنمية الفكر والمعرفة وبناء وعي ثقافي شامل.

من جانبها، قالت دعاء علي - إحدى المشاركات في المعرض - لوكالة شفق نيوز، إن المعرض فرصة رائعة لكل من يريد أن ينهل من المعرفة، والكتب المتوفّرة متنوّعة وتشمل الأدب والعلوم والفنون والتاريخ، ما يجعل كل قارئ يجد ما يناسب اهتماماته، شعور المشاركة في مثل هذه المبادرات يمنحنا حافزاً لنشر الثقافة وتشجيع القراءة بين الشباب والأطفال".

وأكدت أن المبادرة تسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال وإعادة الكتاب إلى مكانته الطبيعية، وتشجيع المواطنين على تكوين عادات قراءة مستمرة، بما ينعكس إيجابياً على المجتمع بأكمله.

وتأتي المبادرة، وفق القائمين عليها، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز ثقافة الاطلاع والوعي بين الشباب والأطفال، خاصة مع التحديات التي فرضتها الوسائط الرقمية على عادات القراءة التقليدية.

ويأمل القائمون على المبادرة أن تكون بداية لسلسلة فعاليات مستمرة تشجع على القراءة وتنمية المهارات الفكرية والثقافية، وتوفر فرصاً للجميع للوصول إلى مصادر المعرفة دون أي عوائق.