برعاية اممية.. الرياضة العراقية تطلق ثلاثة مشاريع في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الاثنين، إطلاق ثلاثة مشاريع ريادية في مدينة كربلاء برعاية الامم المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، في كربلاء، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع المحافظ نصيف الخطابي ووفد من الامم المتحدة، وحضرته وكالة شفق نيوز.

وأوضح درجال خلال المؤتمر، إن هذه المشاريع الريادية تأتي دعماً للشباب واهتماماً في مستقبلهم، مبيناً أن هدفها القضاء على البطالة.

وبين أن منبي ن تلك المشاريع "مشروع السماد العضوي من النفايات"، مؤكداً أنه يهدف الى جعل البيئة جميلة ومناسبة في المحافظة.

من جانبه وصف وفد الأمم المتحدة خلال المؤتمر، مدينة كربلاء، بأنها مدينة "جميلة ومهمة"، وقال إنها تستحق أن نقدم لها الافضل، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستنفذ خلال الأشهر القادمة.

وأوضح أن هذه المشاريع ستنطلق برعاية الامم المتحدة، مؤكداً استمرار الدعم الاممي لها.