برسائل نصية.. مجهولون يهددون متظاهري تشرين بالقتل: "نهايتكم قريبة"

شفق نيوز/ كشف عدد من المتظاهرين، يوم الثلاثاء، عن تلقيهم رسائل عبر هواتفهم تهددهم بالقتل إذا لم ينسحبوا من ساحة المظاهرات.

ودعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرة كبيرة في الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات الـ25 من تشرين الأول، التي خلفت مقتل نحو 700 متظاهر وآلاف الجرحى، وأدت إلى اقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وقال المتظاهر "زيد السيد عباس" لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ أربعة أيام نشرت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من أسماء المتظاهرين في محافظات بغداد والبصرة وذي قار، الذين سيتم تصفيتهم عن طريق الخطف والقتل حسب ادعاه تلك الصفحات".

وأضاف أنه "بعد تهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقيت رسالة نصية عبر الهاتف النقال من رقم مجهول تنص (زيد عباس ومحمد الياسري أي تحرك منكم في البصرة ستكون نهايتكم قريبة وانتم هدف لنا)".

وأكد السيد عباس، "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ قيادة شرطة البصرة"، مشيراً إلى أن "الغاية من ذلك نحاول الوصول إلى خيوط الجريمة للكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال المتظاهرين من ضمنهم الناشط المتظاهر تحسين أسامة".