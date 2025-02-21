أبرز مقوماتها "الاقتصاد والثقافة والتعليم".. العراق في المركز الـ 98 عالمياً بمؤشر "القوة الناعمة"

شفق نيوز/ تصدرت الولايات المتحدة، مؤشر القوة الناعمة للعام 2025، فيما حل العراق في المركز الـ 98 عالمياً وذلك بعد الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر سنوي في لندن.

ويشمل تصنيف القوة الناعمة عدة مؤشرات، وهي مكونة من 55 مؤشراً، ومنها الاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية والعلوم والتعليم والثقافة والتراث والعدل والإعلام والاستدامة وفرص النمو المستقبلي والكرم والعطاء والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار في اكتشاف الفضاء والسياحة والعمل وغيرها الكثير.

وتضم قائمة المؤشر 193 دولة، تتصدرها الولايات المتحدة وتليها الصين وبريطانيا واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وسويسرا وإيطاليا.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالميا، وحققت المركز الرابع في مؤشر فرص النمو المستقبلي، والرابع أيضا في مؤشر الكرم والعطاء والمركز السابع في مؤشر قوة الاقتصاد واستقراره.

وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر وفقا لما يلي:

السعودية 20

قطر 22

مصر 38

الكويت 40

سلطنة عمان 49

المغرب 50

البحرين 51

الأردن 58

الجزائر 78

تونس 79

لبنان 91

العراق 98

اليمن 122

سوريا 127

ليبيا 133

السودان 142

موريتانيا 150

جزر القمر 167

جيبوتي 177

الصومال 181