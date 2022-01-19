أبرزها ندرة المياه.. ألمانيا ترصد "تحديات هائلة" تواجه أهوار العراق

شفق نيوز/ حدد السفير الألماني في العراق مارتن ياغر، يوم الأربعاء، عدداً من التحديات التي تواجه الأهوار جنوبي العراق.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السفير ياغر اختتم زيارة الى محافظة ذي قار، اكد فيها أن البيئة والتراث الثقافي لاهوار ذي قار محط اهتمام وإعجاب، مضيفاً ان هنالك الكثير لاتعلمه عن مهد الحضارات".

ومن خلال الزيارة، "اتضح حجم التحديات الهائلة، ومنها ندرة المياه ، آثار تغير المناخ وإيجاد الفرص الاقتصادية المناسبة للشباب في السياحة البيئية والزراعة".

ونقل البيان عن السفير الألماني قوله، إن "زيارة الأهوار تجعل جليا أن لا حياة بلا ماء، لذا ندعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة للدخول في حوار حول التوزيع العادل للموارد المائية لنهري دجلة والفرات لحماية هذا النظام البيئي الفريد".

كما تضمنت الجولة وفقاً للبيان، زيارة زقورة أور، وقال إنها "بحق تعد نصبًا رائعًا للحضارة القديمة ومعلمًا حقيقيًا وكنزًا لمزيد من البحث الأثري".

وتم اختتام الجولة بزيارة ارض مخصصة لاقامة محطة كهربائية في الناصرية من قبل شركة سيمنز الألمانية.

واكد البيان أن "ألمانيا تدعم هذا المشروع بما يسهم برفد الشبكة الوطنية".