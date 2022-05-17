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أبرزها منع الدوام "المختلط".. توجيهات صارمة من التربية للمعاهد الأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-17T12:50:20+0000
أبرزها منع الدوام "المختلط".. توجيهات صارمة من التربية للمعاهد الأهلية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توجيهات صارمة تنظم عمل المعاهد الأهلية لدورات التقوية واللغات، أبرزها منع الدوام "المختلط" (بنين وبنات).

وذكر بيان لاعلام التربية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي اصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية يتضمن جملة من التوجيهات تخص المعاهد الأهلية لدورات التقوية واللغات ، حيث اشترطت ان تكون الهيئات التدريسية في جميع المعاهد الأهلية من نفس الجنس (مدرسات اذا كان المعهد للبنات) و(مدرسين اذا كان المعهد للبنين)، على ان يكون دوام الطلاب في جميع المعاهد الأهلية حسب جنس المعهد ولا يجوز الدوام المختلط فيها نهائياً".

وأضاف، "يتم وضع المعاهد المخالفة للتوجيهات اعلاه تحت الاشراف المؤقت لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) وفي حال عدم الاستجابة تلغى الإجازة الممنوحة إليها وتغلق بشكل نهائي وسيتم تشكيل لجان قطاعية من الأشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة المعاهد الأهلية ومدى التزامها بما ذكر آنفاً".

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