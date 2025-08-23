أبرزها "فاكهة الجنة".. كركوك تحتضن مهرجان المنتجات المحلية على ضفاف "الزاب"

شفق نيوز – كركوك

شهدت حدائق "قره ناو" على ضفاف نهر الزاب الصغير في ناحية شوان بمحافظة كركوك، يوم السبت ، انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات المحلية بحضور جماهيري واسع ومشاركة كبيرة من منتجين محليين وحرفيين من مختلف أنحاء المحافظة.

ويهدف المهرجان، الذي ينظم بدعم من الحكومة المحلية وبالتعاون مع إدارة ناحية شوان ومجمع خالخالان الثقافي، إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتسليط الضوء على المهارات والمنتجات التي تعكس التنوع الثقافي والتراثي الغني الذي تتميز به كركوك.

وشهدت أروقة المهرجان عرضاً واسعاً لمنتجات محلية متنوعة، من المحاصيل الزراعية والأجبان والعسل الطبيعي، إلى جانب مشغولات يدوية وأزياء فلكلورية مطرزة يدوياً، وأعمال فنية تعكس الهوية الثقافية للمجتمع الكركوكي.

وقال قائمقام كركوك فلاح يايچلي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المهرجان يمثل رسالة مهمة عن طاقات وإبداعات أبناء كركوك، ويؤكد أن الاستثمار في المنتجات المحلية هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضاف أن "الحكومة المحلية ماضية في دعم مثل هذه المبادرات التي توفر فرص عمل للشباب والنساء وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المحافظة".

فيما أكد أحد المشاركين في المهرجان، وهو رزكار رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن "المهرجان يعتبر خطوة مهمة لتعزيز دعم النشاط المحلي في الناحية، حيث تم عرض المنتجات الزراعية والحرفية التي تنتج ضمن شوان، وأبرزها التين الأصفر والأسود، وهي فاكهة الجنة وذكرت في القران الكريم ، إلى جانب منتجات أخرى تعكس هوية المنطقة الزراعية".

كما أشارت سوزان قادر، وهي إحدى الحرفيات المشاركات في المهرجان، لوكالة شفق نيوز، أن "المهرجان وفر لنا فرصة مهمة لعرض منتجاتنا اليدوية أمام جمهور واسع، والتعريف بمهارات النساء في شوان في مجالات التطريز والأعمال اليدوية"، مؤكدة أن "مثل هذه المبادرات تمنح النساء فرصاً حقيقية لدعم أسرهن وتحسين أوضاعهن الاقتصادية".

وأكد القائمون على الفعالية، أن "المهرجان يشكل فرصة لتعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات المحلية كخيار اقتصادي مستدام في ظل التحديات التي تمر بها البلاد"، مشيرين إلى أنه "يوفر منصة مهمة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقاً لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والنساء، خصوصاً في المناطق الريفية".